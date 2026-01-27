Localizan a mujer sin vida en domicilio de la colonia Cerro Coronel II

Una mujer de 29 años de edad fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pórticos de Kibo y Cayetano Justiniani, en la colonia Cerro Coronel II.

El hecho fue reportado por familiares de la víctima, quienes realizaron el hallazgo dentro de la vivienda y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal confirmaron el deceso y procedieron a acordonar la escena para preservar posibles indicios.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría atentado contra su vida al interior del domicilio, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Personal de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), quedó a cargo de las diligencias, así como del levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

