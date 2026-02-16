Localizan a masculino con reporte de ausencia interpuesto en diciembre de 2025

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) concluyeron con la carpeta de investigación iniciada para dar con el paradero de Claudio Javier R. M., de 30 años de edad, quien tenían reporte de ausencia interpuesto el reporte interpuesto el 21 de diciembre de 2025, en la ciudad de Chihuahua.

En seguimiento a las indagatorias, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la referida Unidad Especializada, fueron informados por familiares de la citada persona, que tuvieron comunicación con él, en la que les dijo que su ausencia fue voluntaria y que se encontraba bien de salud.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.