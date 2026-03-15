Localizan a hombre suspendido en departamento de la colonia Country Álamos

Un hombre de apróximadamente 30 años de edad fue localizado sin vida y suspendido en el baño de su departamento.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al edificio departamentos Torre Tec ubicada sobre la calle tercera cruce con general Rosalío Hernández de la colonia country Álamos luego de que les alertaran sobre un joven de 30 años de edad que ya tenían dos días sin verlo.

Al ingresar al departamento que rentaba el hombre lo encontraron suspendido en el carcel del baño, asimismo indicando que estaba una laptop prendida y abierta con una conversación con una mujer la que al parecer tuvieron una pelea y el fallecido le habría informado lo que iba a hacer.

Asimismo arribaron agentes ministeriales y peritos de la fiscalía quienes se van a encargar de la investigación.