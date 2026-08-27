FGR obtiene sentencias contra tres por armas y droga en Juárez

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua obtuvo sentencia condenatoria contra Alfonso “N”, Joaquín “N” y Eliseo “N”, por acreditar su participación en la comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General de Salud, cometidos en pandilla.

En un domicilio ubicado en la colonia Zacatecas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron la detención de Alfonso “N”, Joaquín “N” y Eliseo “N”, a quienes detuvieron

Durante la intervención, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron a Alfonso “N” en posesión de un arma de fuego tipo pistola, abastecida con 10 cartuchos útiles; a Joaquín “N”, Jesús “N” y Eliseo “N”, diversas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre ellas fusiles, pistolas abastecidas con cartuchos útiles y dos bolsas de plástico que contenían 688 gramos ocho miligramos de marihuana.

El agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo, posesión de cartuchos de uso exclusivo, delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa l. (marihuana), con fines de comercio en su variante de venta agravado.

Durante la audiencia de individualización de sanciones el juez impuso a Alfonso “N” una pena de siete años tres meses de prisión y el pago de 76 Unidades de Medida y Actualización; a Joaquín “N” una pena de cinco años de prisión y 76 Unidades de Medida y Actualización; y a Eliseo “N” una pena de cinco años nueve meses de prisión y 76 Unidades de Medida y Actualización.