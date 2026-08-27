Somos México cambia de nombre, pero mantiene el polémico color rosa del INE

Somos México presentó nueva identidad tras fallo del TEPJF, cambia nombre y emblema pero conserva el polémico color rosa del INE.

El partido político Somos México presentó su nueva identidad hoy 27 de agosto de 2026 ante el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara modificar su nombre, emblema y color por apropiación de la identidad nacional.

Aunque Somos México cumplió con el cambio de nombre y logotipo, decidió conservar el color rosa, mismo que ha generado polémica por su similitud con la identidad institucional del INE.

La decisión busca mantener continuidad visual en su proyecto político, dijo Guadalupe Acosta Naranjo.

SOMOS MÉXICO PRESENTA SU NUEVO NOMBRE Y LOGOTIPO. (@SOMOSMXMEXICO)

Somos México presenta su nueva identidad; Somos, pero con los mismos colores del INE

Tras la decisión del TEPJF sobre el cambio de nombre del partido político Somos México así como en colores y logotipo, sus militantes presentaron hoy ante el INE el cambio que harán, aunque conservando el polémico color rosa.

Una vez entregados los documentos correspondientes en el INE, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, confirmó que ahora serán nombrados “Somos”, además de que presentaron el cambio en su emblema.

Sin embargo, la develación de su nueva identidad llevó a visualizar que no cambiaron el color rosa, siendo que Naranjo argumentó esto explicando que en el fallo no se mencionó nada específico sobre el color rosa y la asociación con el INE.

Esto además de que señaló el desacuerdo a los dichos de la presidenta de México, cuando dijo que ese rosa le pertenece al INE.

“Ah caray, yo no sabía que los colores tenían dueño y no dice nada absolutamente nada de eso la resolución del Tribunal (TEPJF) no menciona para nada al Instituto Nacional Electoral. Menciona a los partidos políticos, estos locales, con los que nosotros vamos a causar una confusión nacional porque dos o tres partidos locales tienen el color rosa en su emblema”. GUADALUPE ACOSTA NARANJO, PRESIDENTE DE SOMOS MÉXICO.

Asimismo, dijo que como el argumento fue que el color rosa del INE predominaba en el emblema, decidieron poner como color principal el blanco, dejando el color únicamente en la palabra Somos.

Además, subrayó que el fallo menciona que el cambio de color pidió porque este podría confundirse con el partido Fuerza México en Tlaxcala, aunque el tono era distinto.

El presidente de Somos México, ahora Somos, también sostuvo que no les parece justo el fallo que el TEPJF dio, pero decidieron acatar para participar en las elecciones como partido político.

Somos México acudirá con Guadalupe Taddei para agilizar su aprobación como partido político

En la conferencia de prensa tras la entrega de documentos de Somos México en el INE, Guadalupe Acosta Naranjo dijo que hoy también buscarían a Guadalupe Taddei para que agilice la revisión de su identidad como partido político.

Naranjo mencionó que pedirían a la consejera del INE, Guadalupe Taddei, que para el 31 de agosto tuvieran respuesta a la nueva propuesta como Somos y así poder “trabajar”.