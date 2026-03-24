Localizan a hombre sin vida en la colonia Valles de Chihuahua

Chihuahua, Chih.– Un hombre en condición de calle fue localizado sin vida la mañana de este martes en el cruce de las calles Valle del Bosque y 173, en la colonia Valles de Chihuahua, a la altura del kilómetro 10 de la carretera a Aldama.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecido era un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla y playera negra. Vecinos del sector realizaron el reporte a los números de emergencia tras percatarse de que la persona se encontraba inconsciente en la vía pública.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a acordonar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del fallecimiento, ya que a simple vista no se apreciaban datos sobre lo ocurrido. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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