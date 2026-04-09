Localizan a hombre sin vida en la colonia Ignacio Allende; investigan posible manipulación de la escena

Un hombre de 62 años de edad fue localizado sin vida al interior de un domicilio en la colonia Ignacio Allende, en circunstancias que ya son investigadas por autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado en la sala de la vivienda en posición de cúbito dorsal y sin signos vitales. A simple vista, la persona presentaba lo que podría ser un impacto, por lo que se dio aviso inmediato a las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para hacerse cargo de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento del cuerpo y el procesamiento de la escena.

Trascendió que el sitio podría haber sido manipulado, lo que abre distintas líneas de investigación en torno a las causas reales del fallecimiento. No obstante, será la autoridad competente la que determine, mediante peritajes, si se trató de un hecho violento y las circunstancias en que ocurrió.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas relacionadas con este caso.