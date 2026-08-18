Localizan a hombre sin vida en gradas de estadio de béisbol en Sacramento

Un hombre de aproximadamente 55 años fue localizado sin vida la mañana de este martes en las gradas del estadio de béisbol del Ejido Nuevo Sacramento, ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 25 de la carretera Chihuahua-Juárez.

El cuerpo fue encontrado boca abajo y, de acuerdo con los primeros reportes, vestía pantalón de mezclilla, cinturón negro y camisa a rayas azules.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona para preservar la escena. De manera preliminar se indicó que el hombre podría haber fallecido a consecuencia de una congestión alcohólica; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense se encargó de las diligencias y del levantamiento del cuerpo, que posteriormente será sometido a la necropsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.