“Desearle que mejore su salud”: Estrada por parálisis facial de Marco Bonilla

El coordinador de la Bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Cuauhtémoc Estrada Sotelo señaló que se comunicó con el alcalde con licencia Marco Bonilla Mendoza para desearle pronta recuperación tras sufrir una paralisis facial temporal.

En este sentido, el diputado morenista comentó que independientemente de la política que han vivido entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, la salud es primordial.

“Desearle al presidente con licencia que mejore su salud y que la salud y la persona es una cosa totalmente distinta y mis mejores deseos para Marco que recuper su salud”, comentó.

Reitera que ha visto la recuperación del coordinador del PAN y sus alianzas, señala que tiene una encomienda política, pero hay tiempo para todo.