Analiza TSJ doble turno en juzgados por alta carga de audiencias

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval señaló que está en análisis la posibilidad de establecer un doble turno en los juzgados que presentan una alta carga de audiencias.

Indicó que los diversos distritos judiciales se presentan más carga de trabajo en unas salas que en otras, principalmente en materia penal.

Ello ocasiona que las audiencias que tengan que diferir hasta tener disponibilidad de salas.

“Lo que nosotros tratamos de hacer es eficientar el trabajo y buscar la posibilidad de que tengamos dos horarios en el tema de las audiencias para que se puedan desahogar las audiencias tanto en la mañana como en la tarde”.