Esperamos buena relación con gobernadoras de Texas y Nuevo México: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno consideró que la gobernadora María Eugenia Campos Galván no tendrá mayor problema en establecer una buena relación con las próximas gobernadoras de Texas y Nuevo México.

Ello luego de las elecciones intermedias que se realizaron en Estados Unidos y en las cuales, Gina Hinojosa y Deb Haaland fueron electas como las gobernadoras de Texas y Nuevo México respectivamente.

De igual forma, dijo que confía en que el Gobierno Federal, quien es el encargado de las relaciones internacionales, pueda entablar una buena relación con los nuevos y nuevas gobernantes.

El secretario se dijo respetuoso de la decisión que tomó el pueblo de Estados Unidos para elegir a sus representantes tanto en los Estados como en el Congreso.