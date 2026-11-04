Ruta Bowí-Expogan trasladó a mil 200 personas: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dio a conocer que durante los días en que se realizó el ExpoGan 2026, alrededor de mil 200 personas utilizaron la ruta especial del Bowí.

Recordó que es el primer año en qué se pone a disposición de la población en general una ruta especial de transporte por lo que se espera que en próximos años se incremente el número de personas que acuden al ExpoGan a bordo del Bowí.

Dicha medida se implentó en conjunto con la Unión Ganadera Regional de Chihuahua como una forma de reducir el tráfico vehicular que año con año se genera en la salida a Cuauhtémoc.