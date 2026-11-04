Supervisa René Chavira construcción de Comandancia Oriente de la Policía Municipal

Dicho obra presenta un 80% de avance, infraestructura que ayudará a reducir los índices delictivos en esta zona de la ciudad

El alcalde René Chavira supervisó la construcción de la nueva Comandancia Oriente de la Policía Municipal la cual va al 80 por ciento de avance en su primera etapa, infraestructura que permitirá mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la presencia policial y brindar una atención más cercana y eficiente.

René Chavira, constató que los trabajos avanzan en tiempo y forma, recorrió cada pasillo de este nuevo espacio y convivió con los trabajadores a fin de reconocerles el esfuerzo y los trabajos de calidad que realizan.

Esta nueva comandancia de la policía contará con un área de atención a la violencia familiar, módulos de atención ciudadana, Tesorería, un Centro Municipal de Detención con celdas preventivas, sala de audiencia y un espacio para el nuevo distrito operativo Oriente.

Asimismo, formará parte del recién creado Distrito León, mismo que cuenta con una cobertura de 115 kilómetros cuadrados, que comprende 55 colonias, más de 100 mil habitantes, 1,041 negocios y 33,937 viviendas habitadas.