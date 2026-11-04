Centro de Protección Animal ofrecerá consultas, rayos X y esterilizaciones a bajo costo

El nuevo Centro de Protección Animal de Chihuahua contará con servicios veterinarios a bajo costo, un área de adopciones y espacios para coordinar las brigadas de rescate, como parte de la estrategia municipal para atender el maltrato animal y reducir la población de perros y gatos en situación de calle.

Carlos Rivas, titular de la Dirección de Obras Públicas del Municipio, informó que la construcción registra un avance del 65 por ciento y se espera que quede concluida en diciembre. El inmueble contará con mil 530 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 13 áreas destinadas a la atención y protección de los animales.

Rocío Reza, coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, explicó que los servicios incluirán consultas generales, laboratorio, rayos X y atención veterinaria básica, con tarifas accesibles para la población. Además, el centro concentrará las oficinas de la coordinación, desde donde se organizarán las brigadas que atienden los reportes ciudadanos y realizan rescates de animales.

La funcionaria adelantó que para el próximo año se busca incrementar las jornadas de esterilización, al considerar que constituyen una herramienta fundamental para contener la sobrepoblación animal. El proyecto también contempla un centro de adopciones, con el propósito de impulsar que más perros y gatos encuentren un hogar y fortalecer la tenencia responsable de mascotas en la capital.