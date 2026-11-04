“Perdieron los trumpistas y racistas de Chihuahua”: Estrada ante triunfo de Democratas en EU

El Coordinador de la Bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Cuahtémoc Estrada Sotelo, dio a conocer que ante el arrebatador triunfo de los democratas en Estados Unidos, hay tristeza en el PAN por la pérdida de Donald Trump.

El diputado morenista destacó que el gobierno del estado ha sido aliado del gobierno actual de Estados Unidos, algunos estaban contentos con Donald Trump y hoy se han quedado en el silencio.

“Perdieron los trumpistas, perdieron los aliados de Abbott, perdieron los trumpistas Chihuahuenses y perdieron los racistas chihuahuenses, clasistas y yo festejo que el pueblo estadounidense lo haya hecho”, comentó.

Señaló que hubo estados como Texas en donde se tenían más de 32 años en donde no ganaban los dempocratas, asegura que sigue ganando un imperio en donde solo se cambio el discurso.