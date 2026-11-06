Localizan a hombre sin vida dentro de túnel de desagüe en el R. Almada

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de un túnel de desagüe de un arroyo ubicado en el cruce de la calle Tomás Urbina y el periférico Francisco R. Almada, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba dentro del canal y trascendió que una posible sobredosis habría provocado su fallecimiento; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y aseguraron la zona, mientras que posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido.