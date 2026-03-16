Localizan a hombre sin vida con disparo en la cabeza al norte de la ciudad

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue localizado sin vida al interior de una tapia ubicada cerca de la calle Joaquín Terrazas, a la altura de la granja El Cachorro, pasando el río Sacramento, al norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba un disparo en la cabeza. El hombre vestía pantalón y sudadera en color azul al momento de ser localizado.

Elementos de la Policía Estatal fueron los primeros en arribar al lugar, donde procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena.

Posteriormente, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento correspondiente, recabando evidencias para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades.