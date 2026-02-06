Localizan a hombre lesionado en plaza comercial; fue trasladado a un hospital

Chihuahua, Chih.– La noche de este viernes se registró una movilización de cuerpos de emergencia luego del reporte de un hombre lesionado que se encontraba tirado al interior de una plaza comercial, ubicada frente a un supermercado Reliz.

En un inicio se informó que la persona presentaba posibles lesiones por arma de fuego; sin embargo, al arribar los primeros respondientes, elementos del Cuerpo de Bomberos descartaron impactos de bala y señalaron que el hombre presentaba múltiples golpes, así como una fractura expuesta en una de sus piernas.

El lesionado, de aproximadamente 35 años de edad, indicó a las autoridades que tenía dos días de haber llegado de un rancho, aunque no proporcionó mayores detalles sobre cómo ocurrieron las lesiones ni sobre su situación previa.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de una ambulancia brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron al hombre a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades no reportaron personas detenidas y continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido.