Localizan a hombre ejecutado en brecha entre Aldama y San Diego de Alcalá

La tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una brecha que conecta los municipios de Aldama y San Diego de Alcalá, lo que generó movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

El hallazgo fue reportado por personas que circulaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades tras observar a una persona tirada a un costado del camino.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y, al confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales, procedieron a acordonar el perímetro para preservar la escena. Posteriormente se solicitó la presencia de autoridades estatales y personal ministerial para iniciar las investigaciones.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el sitio, la víctima se encontraba boca abajo y presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Aunque en un inicio se habló de varios impactos, trascendió que el cuerpo presentaba un disparo en la cabeza.

El hombre vestía pantalón de mezclilla y, de manera preliminar, se indicó que el cadáver aparentemente estaba envuelto en plástico de color verde.

Peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley y se trabajará en la identificación oficial de la víctima.