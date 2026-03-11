Localizan a adulto mayor sin vida en la colonia Zarco

Un hombre adulto mayor fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles 30 y Zarco, en la colonia Zarco.

De acuerdo con el reporte, vecinos del sector realizaron el llamado al número de emergencias 911 tras percibir fuertes olores fétidos provenientes de la vivienda.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar, donde confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar la escena para preservar el área.

Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, a fin de determinar las causas del fallecimiento.