“El proceso fue deliberadamente manoseado”: MC se retira de reunión de la JUCOPO en la que rinde informe el alcalde de Juárez

Debido a que consideró que “el proceso fue deliberadamente manoseado”, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez y la diputada Alma Portillo, decidieron no participar en la reunión de la Junta de Coordinación Política en la que el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, rindió un informe respecto a las retenciones del ISR no reportadas al SAT.

Y es que ambos diputados locales estuvieron presentes desde antes de que iniciara la reunión, sin embargo, no estuvieron de acuerdo en que el presidente de la JUCOPO, Cuauhtémoc Estrada, permitiera que el alcalde juarense respondiera preguntas de la prensa cuando ya estaban presentes el resto de los integrantes de la JUCOPO y con ello retrasara el comienzo de la reunión.

Debido a ello, Sánchez optó por salirse del salón del piso 18 de la torre legislativa, y desde su oficina se conectó de manera virtual, y fue desde ahí cuando acusó al presidente de la JUCOPO de ser parcial y de “manosear” el proceso que habían acordado para que Pérez Cuéllar rindiera el informe correspondiente.

Mientras que la diputada Alma Portillo también decidió abandonar el salón, y señalo que no se respetaron los lineamientos y los acuerdos, sobre todo por tampoco se respetó el aforo.