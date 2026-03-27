Localizadas 31 mil personas gracias a reformas en materia de desaparición: Sheinbaum

Ciudad de México. Las reforma legales en materia de desaparición de personas ha favorecido la construcción de un Sistema Integral para la búsqueda de personas y atención que ha permitido la localización de 31 mil personas en este sexenio, porque ahora las fiscalías General de la República y estatales están obligados a levantar carpetas de investigación ante cualquier reporte de desaparición, lo que sistematiza mejor la información, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al presentar un estudio sobre la situación de Desaparición de Persona en México, la mandataria destacó que el Registro Nacional de personas en esta condición, al cruzarse la información, se ha detectado que aun cuando se mantienen reportadas como desaparecidas han realizado algún trámite en alguna institución pública o privada. Se han realizado las gestiones para verificar la información e incluso ir a su domicilio y se ha podido localizar a poco menos de seis mil personas.

La mandataria destacó que de los 132 mil 534 personas que el Registro Nacional reporta como desaparecidas, en 43 mil 128 casos se tiene toda la información y están en condición de desaparecidas, de estos sólo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación.

Sheinbaum dijo que se presentaba este informe sobre la situación de los desaparecidos en México y las inconsistencias que se identificaron en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y “lo hacemos responsablemente”, cualquier persona puede verificar con total transparencia esta información. Destacó que de origen, cuando se creó el Registro Nacional, cualquier persona podía subir información incompleta, lo cual a partir de las reformas legales en este sexenio ya no es posible, debe contarse con toda la información y las fiscalías deben levantar carpetas de investigación obligadamente.

En su conferencia, dijo que en la revisión de la plataforma de registro de personas se identificaron inconsistencias que impiden en una importante proporción realizar gestiones para localizar personas pues no se cuentan con todos los datos, y en algunos casos solo hay apodos o referencias mínimas que imposibilitan totalmente gestiones para localizarlos.

De igual forma, dijo que con el Protocolo Homologado de Búsqueda que tienen las fiscalías permite que, a partir de levantar las carpetas de investigación, se pueda desarrollar el análisis de contexto, indagar en sus redes sociales, obtener más información con la familia, determinar su actividad lo cual permite detectar si esta desaparición pueda estar vinculada con un reclutamiento voluntario o forzado del crimen organizado o por trata de personas.

Sheinbaum destacó que de las 43 mil personas en esta condición donde se tienen datos completos y no se ha detectado ningún trámite posterior a su desaparición se pueden investigar ya sobre posibles vínculos del crimen organizado en esos casos. Hay otros en donde del análisis de contexto se puede identificar que hubieron otras causas como problemas familiares.