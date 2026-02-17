Localiza Fiscalía de Distrito Zona Centro a dos hombres con reporte de ausencia

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), localizó sanos y salvos a Rigoberto A. R., de 83 años de edad, y a Víctor Manuel M. R., de 41 años de edad, quienes en diferentes fechas fueron reportados ausentes en la ciudad de Chihuahua.

Rigoberto A. R. fue reportado por sus familiares ayer lunes 16 de febrero, y fue localizado hoy martes, en la colonia Ángel Trías.

Mientras que Víctor Manuel M. R., era buscado desde el 3 de febrero del año en curso y finalmente, hoy pudo ser ubicado en Ciudad Juárez.

Ambas personas declararon ante el respectivo Agente del Ministerio Público, no haber sido víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.