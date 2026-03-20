Localiza Fiscalía de Distrito Zona Centro a 3 personas con reporte de ausencia

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) encontró sanos y salvos a dos adultos y un adolescente, que tenían reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Como resultado de la activación de los protocolos de emergencia, en tres hechos distintos, fueron localizados con buen estado de salud física y mental, Ramón Noel R. G, de 24 años de edad, Carlos Eduardo M. L., de 20 años de edad, y A.O.M.R. de 17 años de edad.

Respectivamente, declararon ante el Ministerio Público, no haber sido víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.