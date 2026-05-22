Localiza Fiscalía de Distrito a masculino con reporte de ausencia en Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro encontró sano y salvo Jesús Antonio A. A., de 30 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia, interpuesto en esta ciudad de Chihuahua.

Familiares de este masculino, lo reportaron el 7 de mayo, luego de que no volviera a su casa, en la colonia Nuevo Triunfo, desde hacía varios días.

Por medio de los protocolos de búsqueda, Jesús Antonio A. A. fue encontrado hoy viernes, en la calle Pimentel, frente al Hospital Morelos, por agentes de la Policía Ministerial, en la colonia Jardines de Oriente.

Ante el Ministerio Público, declaró que no fue víctima de algún delito, y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.