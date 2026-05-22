Vinculan a proceso a imputado por tentativa de homicidio

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, expuso datos de prueba que permitieron a un Juez de Control, dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado Herminio R. C., por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Las investigaciones ministeriales establecen que el imputado agredió a la víctima Marina María H. P., con un cuchillo, causándole una herida en el brazo, en hechos registrados el día 18 de mayo del 2026 en el poblado de Gurichivo, municipio de Maguarichi

La femenina fue auxiliada por su menor hijo, identificado con las iniciales E. R. P. H., a quien también el ahora detenido pretendió a agredir.

Herminio R. C., fue detenido por agentes ministeriales el mismo día de los hechos de la agresión cometida a su pareja sentimental y a su hijo.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).