Sentenciado a 20 años de prisión por tentativa de feminicidio en Parral

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión, dictada en contra de Felipe de Jesús V. T., tras ser declarado responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la FEM, presentó pruebas irrefutables que establecen que el 28 de julio del 2025, el ahora sentenciado intentó privar de la vida a una mujer con un arma blanca, en el fraccionamiento Oleyda, en la ciudad de Parral, no logrando su cometido por causas ajenas a su voluntad.

La detención del ahora sentenciado fue a inicios de agosto del 2025 mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Hidalgo, dictó el fallo condenatorio y la sentencia privativa de la libertad en contra de Felipe de Jesús V. T., condenándolo también al pago de la reparación del daño.