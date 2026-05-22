Detiene COE a un hombre, aseguran mariguana y dinero en cateo a vivienda del fraccionamiento Senderos de San Isidro

Elementos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, ejecutaron una orden de cateo en una vivienda de Ciudad Juárez, en donde detuvieron a quien se identificó como Óscar Omar V. A., en posesión de marihuana.

La intervención policial se efectuó ayer jueves en el domicilio que se encuentra en la intersección de las calles Sendero de Almazán y Sendero de Palencia, del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Durante la inspección, los investigadores detectaron que el ahora detenido, de 28 años de edad, tenía en su poder una bolsa de plástico que contenía una hierba seca y olorosa, con las características propias del enervante con un peso total de 550 gramos.

Además, le aseguraron billetes de diferentes denominaciones, contabilizándose un total de 2 mil 010 pesos, de dinero en efectivo.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad en el perímetro de intervención.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones por el delito contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).