Presenta Centro Bancario de Chihuahua retos de Ciberseguridad e IA

Sergio Becerra, presidente del Centro Bancario de Chihuahua, presidió la clausura y destacó los retos complejos para hacer un buen uso de la tecnología.

La ciberseguridad y el uso de la Inteligencia Artificial, temas prioritarios para garantizar certeza en las finanzas personales y empresariales: expertos.

Sergio Becerra Rodríguez, Presidente del Centro Bancario de Chihuahua, destacó los retos de la banca digital y el uso de las nuevas tecnologías en el Foro de Ciberseguridad e IA llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad La Salle este viernes, que concentró a personal bancario, empresas, así como integrantes de las áreas de seguridad digital del Gobierno del Estado.

Al dirigirse a los asistentes, el líder bancario resaltó la importancia de estos temas, debido al compromiso con el que cuentan las instituciones financieras en Chihuahua para brindar servicios digitales seguros, accesibles y fáciles de manejar.

“Los retos que enfrentamos para mantener nuestro dinero y nuestra información son cada vez más complejos, es indispensable que tengamos diálogo constante y que podamos apoyarnos para hacer un buen uso de la tecnología y las herramientas digitales”, indicó.

Becerra Rodríguez también destacó el papel de quienes se desempeñan al interior de las instituciones bancarias porque “también somos usuarios y somos sobre todo, amigos y familiares de personas que pueden necesitar información o un consejo sobre cómo cuidar su dinero, como evitar fraudes o que alguien quiera abusar de nuestra confianza”, dijo.

El evento comenzó con la conferencia de Celia Padilla García titulada “Riesgos del Pishing”, en donde explicó de qué se trata, quiénes lo llevan a cabo, con qué intenciones, quiénes serían sus víctimas potenciales, así como la forma de protegerse ante este tipo de amenaza.

Luego Alan Kapplan Sasson impartió la conferencia “Uso y Riesgos de la Deep y Dark Web” en la que especificó de qué se trata esta parte del mundo virtual y cómo podría llegar a afectar a los usuarios digitales, especialmente a los de la banca.

Como tercer tema, Brenda García expuso “Prevención de Fraudes y Protección de Datos” mediante la cual, ofreció herramientas y conocimiento para protegerse de las amenazas virtuales, accesible y fácil para transmitir el conocimiento hacia otros usuarios de la banda digital.

Finalmente, pero no menos importante, Daniel Soriano Espinosa presentó la conferencia “Usos y Riesgos de la IA”, en la que compartió formas seguras de utilizar esta nueva tecnología como una herramienta para facilitar proyectos, trabajos y un sinfín de usos que ha logrado desarrollar.