Canaco se reúne con DSPM; fortalecen comunicación de seguridad por el comercio

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez, sostuvo una reunión con el Comisario Julio Salas, Director de Seguridad Pública Municipal en la casa del comercio en donde se abordaron temas de seguridad.

Durante este encuentro se dialogó sobre temas de interés para el sector empresarial, fortaleciendo la colaboración y comunicación entre las autoridades y la iniciativa privada en beneficio de la comunidad.

Lazzarotto asegura que seguirán impulsando espacios de coordinación y trabajo conjunto que contribuyan al desarrollo, seguridad y fortalecimiento de las empresas chihuahuenses.

Cabe destacar que hay una comunicación constante debido a que la seguridad es fundamental para la atracción de inversión, además de saber en de proyector y la incidencia delictiva que se tiene en la ciudad.