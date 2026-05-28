Localiza Fiscalía de Distrito a dos adolescentes y un adulto con reporte de ausencia en Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, localizó sanos y salvos a dos adolescentes y a un adulto que contaban con reporte de ausencia en esta ciudad de Chihuahua.

Una primera carpeta de investigación, pudo ser cerrada con la localización del adolescente de iniciales S.A.R.M., de 15 años de edad, en la colonia Vistas del Norte.

Otra indagatoria culminó con la localización de César Leonel H.M., de 35 años de edad, en la colonia San Patricio.

En un tercer caso, agentes de la Policía Ministerial encontraron al adolescente de iniciales M.G.T.L., de 13 años de edad, en la colonia Santo Niño.

Tanto los dos adolescentes, como el adulto, se encuentran bien de salud física y mental, y declararon ante el Ministerio Público, no haber sido víctimas de algún delito, y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.