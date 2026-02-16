Localiza Fiscalía a dos adolescentes con reporte de ausencia

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) localizó sanos y salvos a dos adolescentes de iniciales B.G.M.C. y E.J.M.C., quienes tenían reporte de ausencia y/o extravío, interpuesto el 27 de enero del año en curso, en la ciudad de Chihuahua.

Mediante los protocolos de búsqueda implementados, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la citada Unidad Especializada, localizaron a los menores de 16 y 17 años de edad, respectivamente.

En la declaración ante el Ministerio Público, dijeron que no fueron víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.