Localiza Fiscalía a adulto mayor con reporte de ausencia en Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro encontró sano y salvo a Jesús M. O., de 61 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia, interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Familiares reportaron su ausencia, el pasado lunes 13 de abril, por lo que mediante los protocolos de búsqueda pudo ser localizado, hoy jueves, en un domicilio de la calle Liberación, en la colonia Tierra Libertad

Ante el agente del Ministerio Público, declaró que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.

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