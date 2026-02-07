Localiza FGR cuerpos en caso de mineros desaparecidos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como parte de la investigación por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera en Sinaloa, fueron localizados cuerpos y restos humanos durante diligencias realizadas en el municipio de Concordia.

De acuerdo con la FGR, uno de los cuerpos presenta características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas, por lo que se llevan a cabo estudios periciales para confirmar su identidad.

Uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas.

En un comunicado, la autoridad federal detalló que las acciones se realizan en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante trabajos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Estas labores incluyen cateos, procesamiento de indicios y búsqueda de elementos que permitan esclarecer los hechos.

Información tomada de Aristegui Noticias