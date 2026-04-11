Localiza FGE Zona Sur a menor de edad con reporte de extravío en Guachochi

Estaba con una comadre de su mamá

Como resultado de la implementación de los protocolos de búsqueda coordinados por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se localizó sano y salvo a un niño de seis años de edad, que contaba con reporte de extravío interpuesto el 07 de abril del presente año en la localidad de Norogachi, en el municipio de Guachochi.

El pequeño, de iniciales LL.M.H., fue encontrado este sábado 11 de abril por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la comunidad de Requeachi, en el citado municipio.

Se encontraba en casa de una comadre de su mamá, quien indicó que días atrás encontró al pequeño deambulando en la calle, por lo que lo llevó a su domicilio y desconocía que lo estaban buscando y que habían reportado su extravío.

El menor de edad fue reintegrado a su núcleo familiar, lo que permitió concluir los protocolos de localización y dar de baja el reporte.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.