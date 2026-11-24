Como resultado de los trabajos de investigación realizados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, y de la labor jurídica del Ministerio Público, se logró obtener una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Óscar Ulises Rodela García, por el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Fuentes Mares y Pacheco, en la ciudad de Chihuahua, donde perdió la vida Iván Rodríguez Luna.

En el desarrollo del proceso penal, el Juez dictó sentencia condenatoria e impuso, además, el pago de $3,951,860.00 pesos por concepto de reparación del daño.

De esta manera, mediante el trabajo coordinado de investigación y procuración de justicia, se logró que el responsable recibiera una pena de 20 años de prisión, a tan solo 19 días de haber ocurrido el homicidio.