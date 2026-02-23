Localiza FGE a persona con reporte de no localización en Nuevo Casas Grandes

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la Zona Noroeste, localizó a una persona con reporte de no localización en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Como resultado de las indagatorias realizadas, agentes investigadores lograron ubicar a una persona de 31 años de edad, de iniciales L. A. F. B., en la calle Revolución s/n, del municipio de Casas Grandes.

La localización fue atendida por personal de la Agencia Estatal de Investigación y se confirmó que la persona se encontraba en condiciones que no representaban riesgo aparente, procediendo conforme a los protocolos establecidos.