Localiza FGE a masculino con reporte de ausencia en Guachochi

Como resultado de la activación de los protocolos de búsqueda, la Fiscalía de Distrito Zona Sur localizó sano y salvo a Jesús Manuel V. G., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el 16 de febrero del presente año en el municipio de Guachochi.

El hombre de 37 años de edad, fue encontrado este lunes 23 de febrero por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en el referido municipio y fue presentado ante el Agente del Ministerio Público.

Declaró que su ausencia fue voluntaria, que el día 13 de febrero salió de su casa y se perdió en el monte, pero posteriormente logró encontrar el camino a casa de su hermano, en donde permaneció los últimos días.

Con su reintegración a su núcleo familiar, se concluyó con los protocolos de localización y se dio de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.