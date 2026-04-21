Localiza FEM a mujer reportada como desaparecida en la ciudad de Chihuahua

Como parte de la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en la entidad, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, localizaron a Erika Vanessa D. R., de 25 años de edad.

La mencionada mujer se ausento de sus familiares el 16 de abril de 2026, y fue reportada por ante la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, el pasado domingo 19 de abril.

Fue localizada este martes, en la colonia Praderas del Sur, en su entrevista ante el Ministerio Público de la FEM, refirió que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito.