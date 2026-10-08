Localiza FEM a mujer que contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

Elementos de Investigación adscritos a Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, localizaron sana y salva a Rosalva P.G., de 34 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

Fue localizada en la colonia Complejo Industrial, luego de que su familia reportara su ausencia este jueves 08 de octubre, tras ser vista por última ocasión el pasado martes 06 de octubre.

Durante la entrevista ministerial, expresó que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta representación social agradece a la sociedad y medios de comunicación, la difusión de las pesquisas para la optimización de las labores de búsqueda y localización de las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.