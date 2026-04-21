Localiza FEM a madre e hijo reportados como desaparecidos en la ciudad de Chihuahua

Derivado de la pronta implementación del Protocolo Alba, agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia localizaron a M.D.R.T. de 16 años y J.O.M.R. de 2 años de edad, madre e hijo, quienes contaban con reporte de ausencia interpuesta la tarde de ayer lunes ante esta representación social.

El pasado domingo se habían ausentado y hoy fueron localizados en buen estado de salud en la colonia Punta Naranjos, en la ciudad de Chihuahua.

La adolescente refirió ante el Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, que su ausencia fue voluntaria y descartó que hubieran sido víctimas de algún delito.