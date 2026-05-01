Localiza FEM a dos adolescentes reportadas como desaparecidas en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a la activación del Protocolo Alba, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, localizó a las adolescentes de iniciales V.Y.N.B. y M.E.S.S. de 14 y 15 años de edad, respectivamente, quienes contaban con reporte de ausencia.

Fueron localizadas sanas y salvas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en la colonia Cerro de la Cruz, en la ciudad de Chihuahua.

En sus respectivas entrevistas realizadas por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, señalaron que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta fiscalía agradece la difusión de las pesquisas que permite optimizar las labores de búsqueda, así como socializar la información.