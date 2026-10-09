Lo vinculan a proceso por delitos sexuales en la colonia San Rafael

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Adolfo E. F., por el delito de abuso sexual.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acreditaron la probable responsabilidad del imputado por la agresión sexual cometida a una mujer, el 25 de agosto del 2026, en la colonia San Rafael en la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada el 22 de septiembre del 2026, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación en mencionada colonia.

La Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, además, le impuso la medida cautelar prisión preventiva.