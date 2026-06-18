Lo dieron por muerto tras propinarle balazos y puñaladas; fue hallado en brecha cercana a Diver Splash

Un hombre de 31 años fue localizado oportunamente por un trabajador, el cual transitaba por una brecha aproximadamente a 2 km de la carretera Juárez-Chihuahua. El hombre se encontraba en un charco de sangre y presentaba al menos cinco impactos de bala, así como lesiones de arma blanca.

De inmediato se dio aviso al 911 por lo que, elementos de la policía municipal y paramédicos de Ángeles blancos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre aún contaba con signos vitales, siendo abordado y traslado al hospital para recibir la atención médica correspondiente.

La víctima presentaba una herida por arma blanca en el Tórax. Hasta el momento se desconoce más información, por lo que autoridades iniciaron con las investigaciones correspondientes entorno al incidente.