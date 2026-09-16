Lo detuvo Policía Municipal con 24 envoltorios de aparente cristal en Alamedas; aseguraron motocicleta

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Luis A. D., de 41 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de localizarle 24 envoltorios con una sustancia con las características del cristal.

La intervención ocurrió durante el despliegue operativo con recorridos de prevención y vigilancia por las calles Isla de Jamaica e Isla Las Vírgenes, en la colonia Alamedas, donde observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta sin luces.

Tras marcarle el alto y realizar una inspección preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias 24 envoltorios, que contenían una sustancia cristalina con las características del cristal.

Asimismo, fue asegurada una motocicleta Italika modelo 2024, color negro con naranja y sin placas de circulación.

El detenido fue trasladado al Centro Municipal de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.