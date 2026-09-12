Lluvias provocan inundaciones y dejan más de 200 viviendas afectadas en Tláhuac

Ciudad de México. Las lluvias que se registraron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes provocaron inundaciones y encharcamientos severos en colonias de la alcaldía Tláhuac, como San Mateo, San José, Quiahuatla, Los Reyes, Tierra y Libertad, Tlaltenco , La Nopalera y sobre todo en La Habana, San José y Selene donde los gobiernos de la ciudad y la alcaldía han censado unos dos centenares de viviendas afectadas.

Los gobiernos de la Ciudad y de la demarcación implementaron el operativo Plan Tlaloque 2.0 para atender la emergencia, ante la precipitación acumulada de más de 23.2 millones de metros cúbicos de agua, que ocasionaron el desbordamiento del canal contiguo al humedal y el ejido de Tláhuac.

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua) Mario Esparza Hernández, encabezó las acciones de atención con 115 elementos, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 40 equipos de maquinaria, 20 camiones hidroneumáticos, seis Hércules, 10 equipos de emergencia, una pipa de agua tratada y tres vehículos tipo pick up.

Alfredo Domínguez

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino para liberar coladeras a fin de facilitar la salida del agua junto con bomberos.

También acudió a la zona la titular de la demarcación, Berenice Hernández Calderón, para instalar un puesto de mando en la colonia San José, contiguo al centro deportivo, para coordinar las acciones de las cuadrillas que apoyan en el desalojo de agua de las viviendas, el retiro de lodos y labores de limpieza, y donde con las secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Atención y Participación Ciudadana, tenía un censo de más de doscientas viviendas afectadas en patios y jardines, así como en el interior de los domicilios.

La lluvia también ocasionó afectaciones en una docena de colonias de la alcaldía Iztapalapa, con afectaciones también en viviendas, principalmente en patios y jardines, aún por contabilizar así como el grado de afectación.

En la Supermanzana 5 de la Unidad habitacional Vicente Guerrero, la más afectada, se desplegaron equipos de salud y cuadrillas para llevar alimentos así como equipos de limpieza.

Algunas de las zonas afectadas son la unidad Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, pueblo de San Lorenzo, Consejo Agrarista Mexicano, Reforma Política, El Triángulo y Lomas de San Lorenzo.