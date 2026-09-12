Aeropuerto de Nashville será renombrado en homenaje a Dolly Parton

El principal aeropuerto de Nashville llevará el nombre de la estrella de country Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, en reconocimiento a su legado musical y cultural.

El aeropuerto de Nashville será rebautizado en honor a Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y una de las mujeres que más han contribuido a proyectar la identidad cultural de Tennessee.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F11%2Faeropuerto-de-nashville-sera-renombrado-en-homenaje-a-dolly-parton&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

La propuesta llegó pocas semanas después de la muerte de Parton, quien falleció el 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer.

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville aprobó por unanimidad iniciar el proceso para incorporar el nombre de la cantante al Nashville International Airport (BNA). El nombre definitivo todavía no está decidido.

Nashville renombrará su aeropuerto en honor a Dolly Parton (Seth Herald/Getty Images)

¿Cómo se llamará el aeropuerto de Nashville?

La autoridad aeroportuaria informó que trabajará con las partes involucradas para determinar cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton a la identidad de la terminal.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, había planteado días antes la posibilidad de nombrar el aeropuerto en honor a la cantante y señaló que representantes de su familia estaban abiertos a la propuesta.

El BNA es la principal puerta aérea de Nashville y cerró el año fiscal con un récord de 26.7 millones de pasajeros. Actualmente conecta la ciudad con más de 100 destinos sin escalas.

Dolly Parton, símbolo de Tennessee… y ahora de su aeropuerto

El homenaje tiene un significado especial porque la historia de Dolly Parton está profundamente ligada a Tennessee.

Nacida en 1946 en Sevier County, en el este del estado, creció en una familia de escasos recursos y comenzó a cantar desde niña.

A los 13 años se presentó en el Grand Ole Opry y, después de terminar la preparatoria, se mudó a Nashville para desarrollar su carrera.

Nashville renombrará su aeropuerto en honor a Dolly Parton (Keystone/Getty Images)

Desde ahí construyó una trayectoria que trascendió el country con canciones como “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” y la célebre “I Will Always Love You”.

Parton vendió más de 100 millones de discos y recibió 11 premios Grammy. También ingresó al Country Music Hall of Fame, al Songwriters Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame.

Nashville renombrará su aeropuerto en honor a Dolly Parton (Richard Gardner/Shutterstock/Richard Gardner/Shutterstock)

El legado de Dolly Parton trasciende el country

Durante décadas, Parton se convirtió en una de las figuras más reconocibles de la cultura estadounidense gracias también a su trabajo como actriz, empresaria, autora y filántropa.

En 1995 creó Dolly Parton’s Imagination Library, programa que comenzó en Tennessee y que entrega libros gratuitos a niños. Hasta ahora ha distribuido más de 300 millones de ejemplares.

Nashville renombrará su aeropuerto en honor a Dolly Parton (Rich Fury/Getty Images for NARAS)

Su relación con Tennessee también quedó plasmada en Dollywood, el parque temático ubicado cerca de la región donde creció y que se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos del estado.

Después de su muerte, instituciones culturales como el Country Music Hall of Fame y el Smithsonian destacaron la dimensión de su legado y su influencia en varias generaciones de artistas.