Lluvias de ayer dejaron 57 incidentes, 31 en la capital

Ante la presencia de lluvias en distintas regiones de Chihuahua, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar salir de casa si no es necesario y atender las indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes.

De acuerdo con las llamadas atendidas por el Sistema de Emergencia 9-1-1, se registraron 57 situaciones e incidencias relacionadas con las precipitaciones en el estado, entre ellas 15 caídas de árboles, 13 inundaciones y 13 rescates, además de derrumbes, caídas de bardas y un socavón.

Del total de incidencias, 31 corresponden al municipio de Chihuahua, mientras que en Ciudad Juárez se reportaron 10 inundaciones y otras situaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Ante este panorama, la SSPE mantiene el llamado a la población para extremar medidas de prevención, evitar transitar por zonas donde se registre acumulación de agua y no exponerse a corrientes o puntos que representen algún riesgo.

La SSPE advierte que, ante las condiciones climatológicas, es importante reducir la velocidad al conducir, mantener una distancia segura entre vehículos, evitar maniobras bruscas y, en caso de encontrar una vialidad inundada o una corriente de agua, buscar una ruta alterna y no intentar cruzarla.

Asimismo, se solicita a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades, con el objetivo de reducir riesgos y prevenir incidentes.

La línea de emergencia 9-1-1 permanece disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para atender situaciones que requieran la intervención de los cuerpos de seguridad y auxilio.