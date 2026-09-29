Lluvias impactaron al comercio; inundaciones y más daños

El presidente de la Cámara Nacional Comercial (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que tras la tomba que se registró ayer en la ciudad, impacto a algunos comercios de la ciudad con inundaciones.

En este sentido el líder del comercio local comentó que algunos comercios, principalmente en el Periférico de la Juventud presentaron estas afectaciones.

Señaló que la casa del comercio localizada en la Avenida Pedro Zuluaga se inundó, además de un Alsuper que presentó daños debido a la fuerte lluvia.

“Fue una lluvia más fuerte de lo normal, en lo personal sufrí una experiencia en donde el agua si era preocupante en un tramo del periférico de la Juventud”, comentó.

Cabe destacar que anoche se registraron 509 vehículos varados y 15 afectaciones por postes y bardas caídas, asimismo varias colonias reportaron ausencia de electricidad.