Sistema de salud en Chihuahua, el mejor calificado en encuesta nacional

Un sondeo realizado por el grupo de analistas de Emotegia sobre la atención en el sistema de salud pública coloca a Chihuahua en el primer lugar de satisfacción.

Con 57.42 por ciento, Chihuahua encabeza la lista de entidades, seguida de Guanajuato con 57.13 por ciento y Chiapas con 54.61 por ciento.

En cambio, las entidades que reportan menos satisfacción con el sistema de salud son Colima con 34.74 por ciento, Campeche con 37.02 por ciento y Oaxaca con 38.24 por ciento.

Por indicadores, en Campeche predomina la queja por falta de medicamentos; en Sonora los tiempos largos de espera; en Coahuila el mal servicio; en Baja California Sur la falta de personal médico; en Morelos la falta de equipo médico y en Baja California Sur la falta de clínicas y su lejanía de la mancha urbana.

La encuesta se realizó de manera digital a 2 mil 500 persomas del 14 al 18 de septiembre del 2026, con un 95 por ciento de confianza y un margen de error del +/-2 por ciento.

Si bien el sondeo no específica si el sistema de salud corresponde al nivel federal o estatal, la mayor parte de las entidades se encuentran adheridas al esquema del IMSS-Bienestar mientras que en Chihuahua el gobierno de Maru Campos cuenta con MediChihuahua, que brinda atención médica gratuita a quienes no cuentan con ningún tipo de servicio médico.